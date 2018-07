BNDESPar anuncia aporte de R$1 bi na Odebrecht Transport

Segundo comunicado nesta segunda-feira, a BNDESPar passará a deter 10,61 por cento do capital da companhia de logística após a operação.

O aumento de capital da Odebrecht Transport irá totalizar 1,429 bilhão de reais, sendo que além do aporte da BNDESPar, 429 milhões de reais serão subscritos pelo FI-FGTS, que manterá sua participação atual de 30 por cento na companhia do Grupo Odebrecht.

O BNDESPar vem realizando aportes de capitais em diversas empresas de logística, como parte da estratégia do governo federal de elevar os investimentos no setor, e viabilizar o aumento de competitividade da economia brasileira com a redução de gargalos logísticos.

A Odebrecht Transport venceu no fim de novembro a concessão do aeroporto de Galeão (RJ), juntamente com a empresa Changi de Cingapura, ao fazer uma oferta de 19,018 bilhões de reais, quase quatro vezes maior que o lance mínimo definido pelo governo.

Menos de uma semana depois, a empresa brasileira também venceu o leilão da rodovia da soja, a BR-163 (MT), com um deságio de 52 por cento sobre o pedágio máximo definido pelo governo.

A BNDESPar já realizou investimentos em empresas como Triunfo Participações, com 14,8 por cento do capital total, América Latina Logística (ALL), com 12,1 por cento, e Ecorodovias, com 3,8 por cento do capital total.

"Em todas essas operações, os recursos utilizados pela BNDESPAR são provenientes do giro da sua carteira, sem utilização de funding em TJLP", informou no comunicado.

