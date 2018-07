BNP Paribas vai fechar filiais em paraísos fiscais

A direção do banco BNP Paribas, o maior da França e um dos mais importantes da Europa, anunciou ontem que fechará suas filiais em paraísos fiscais. Pelo menos seis sedes da instituição que constam da "lista cinza" da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre as quais a do Uruguai, a de Bahamas e a do Panamá, deixarão de operar até 2010. A decisão vem a público menos de uma semana após a cúpula do G-20 em Pittsburgh e a saída da Suíça e de Mônaco da lista de praças financeiras "não-cooperativas".

A decisão foi anunciada ontem pelo diretor-presidente da instituição, Baudoin Prot, também futuro presidente da associação de bancos da França. O encerramento das atividades envolve duas sucursais e seis filiais do BNP, mas a relação dos países não foi totalmente divulgada. "Nós decidimos fechar nossas filiais em paraísos fiscais que figuram na lista cinza da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)", afirmou Prot.

A lista foi elaborada pela OCDE após a cúpula do G-20 de Londres, em abril passado, e chegou a incluir 37 países, entre os quais Suíça, Bélgica, Áustria, Luxemburgo e Mônaco, além de Estados nanicos como Ilhas Cayman e Gibraltar. Nas semanas seguintes, entretanto, a relação foi praticamente esvaziada. Na semana passada, quando acontecia o G-20 de Pittsburgh, nos Estados Unidos, Suíça e Mônaco, dois exemplos emblemáticos, firmaram acordos de colaboração e transparência com a OCDE, também sendo excluídos da lista.

As filiais e sucursais de serviços privados, de investimentos e de financiamentos do BNP Paribas - o maior banco da zona do euro em volume de depósitos - serão fechadas até 2010 em países como o Uruguai, a Costa Rica, o Panamá e Bahamas. "É preciso ressaltar que muitos desses centros financeiros não estão longe de assinar as 12 convenções requisitadas pela OCDE", ressaltou Jean Clamon, diretor delegado do BNP Paribas, em entrevista ao jornal Le Figaro. "Para o Panamá e Bahamas, onde temos atividades de banco privado, de banco de financiamento e de investimentos para empresas internacionais, nós fixamos 2010 como objetivo. No que concerne a Costa Rica e o Uruguai, o fechamento deverá acontecer até o final do ano."

Segundo Clamon, a filial das Ilhas Cayman não está incluída nas operações que serão fechadas porque o país não figura na lista dos praças offshore da OCDE.

A decisão do banco, segundo analistas, abre a porta para que outras instituições façam o mesmo, porque o cerco aos paraísos fiscais está apertando na Europa. Em junho, uma lei foi aprovada no Parlamento francês obrigando as instituições financeiras a informarem, em seus balanços, todos os investimentos em países "não-cooperativos". Além disso, os governos do presidente Nicolas Sarkozy, na França, e da chanceler Angela Merkel, na Alemanha, agem em conjunto contra as praças financeiras opacas. Na semana passada, antes do G-20, Sarkozy chegou a afirmar: "Os paraísos fiscais acabaram", recebendo críticas da ONG Associação para a Taxação das Transações para Ajuda aos Cidadãos (Attac).

Diferentes organizações que estudam a transparência financeira estimam a evasão fiscal global entre US$ 500 bilhões e US$ 800 bilhões por ano.