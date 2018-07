BO de ameaça ou injúria já pode ser feito pela internet

Até junho, os roubos de veículos também vão poder ser registrados na internet - atualmente, são somente os furtos (quando o ladrão age sem violência). No caso dos roubos, ao fazer o registro eletrônico, a vítima ganhará uma senha, a fim de comparecer mais tarde à polícia e tentar reconhecer os ladrões. "A ideia é ampliar o serviço paulatinamente", disse o delegado-geral Marcos Carneiro Lima.

Atualmente, 26% dos BOs do Estado são registrados por meio da internet. A Polícia Civil espera fechar o ano com até 40%. Além dos roubos de carros, é possível que até o fim do ano todos os tipos de furtos possam ser registrados pela internet - além dos carros furtados, hoje só é possível fazer isso com celulares, documentos e placas de veículos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo