Boa expectativa de produtividade e lucro

O trigo voltou a ser cultivado em Sorocaba, onde era expressivo no início do século 20, para abastecer indústrias de macarrão. O agricultor Adilson Sampaio Júnior plantou 25 hectares, apostando no clima. Deu certo. Junho começou chuvoso e ele comemorou: "A germinação está muito boa." Tradicional produtor de hortaliças no Bairro do Caguaçu, entre Sorocaba e Porto Feliz, Sampaio Jr. planta grãos em rotação de culturas e foi atraído para o trigo pelo preço. "É a lavoura que está dando a melhor renda." Na mesma área, ele tinha acabado de colher uma boa safra de milho e fez o plantio direto sobre a palha. O agricultor aderiu ao programa de incentivo de um moinho, que forneceu a semente. "Para cada saca de semente, pagarei duas de trigo, mas é vantagem por causa do preço alto." Ele espera colher 58 sacas por hectare. BOM LUCRO Ao preço da semana passada, de R$ 46 a saca, o produtor teria a receita bruta de R$ 2.668/hectare. O custo de produção vai ficar em R$ 1.400 o hectare, incluindo o arrendamento - Sampaio Jr. arrenda parte das terras. O produtor Getúlio Yokotobi plantou 500 hectares de trigo em Pilar do Sul, na região, e espera produção superior a 3.500 quilos por hectare. Ele utiliza o trigo para fazer a rotação de cultura, pois é grande produtor de milho. Em Holambra, onde a produção é altamente tecnificada e irrigada com pivôs, a área plantada dobrou. CONCORRÊNCIA Na região de Assis, no entanto, a cultura do trigo sofreu a forte concorrência do milho safrinha. Conforme o agrônomo Márcio Luis Mondini, da Secretaria de Agricultura em Paraguaçu Paulista, as empresas da região fazem pacote para o produtor adquirir insumos para o milho. "Fazem vendas a prazo e vendem o fertilizante junto com a semente para pagar na safra." Como a cadeia do trigo ainda não está estruturada para isso e o produtor não tem equipamento para semeadura do grão, que exige investimento alto, o agricultor optou pelo milho. "Aqui, o produtor ainda desconfia do trigo", diz Mondini. A área plantada com trigo poderia ser maior, se a perspectiva para o milho não fosse tão boa. "O trigo é excelente opção para rotação de cultura, mas o apelo comercial do milho é maior", diz. Em compensação, o plantio de trigo também cresceu no Vale do Paraíba e na Mogiana, sobretudo em Aguaí, segundo o agrônomo Portas. Ele visitou recentemente lavouras no município de Taubaté e ficou impressionado com o desenvolvimento da cultura. Conforme Portas, São Paulo tem potencial para cultivar 450 mil hectares com trigo e seus parentes, como aveia, cevada e triticale. A secretaria vai aumentar a produção de sementes. "Para a próxima safra, estamos propondo aumentar três vezes a produção de sementes de triticale e duas a de trigo." INFORMAÇÕES: Cati, tel. (0--19) 3743-3700