Boa parte das rodovias de SP tem tráfego intenso A volta para a capital paulista começou a complicar por volta das 13h30 de hoje quando houve aumento no fluxo de veículos nas rodovias. Apesar da intensidade, ainda não há pontos de congestionamentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Rodovia Régis Bittencourt começa a ter trânsito intenso a partir de Miracatu até a capital. O tráfego também estava intenso na Rodovia Fernão Dias, desde Bragança Paulista até São Paulo. Na Rodovia Presidente Dutra, o número de veículos na estrada também aumentou, mas o tráfego segue normal, de acordo com a Novadutra. O tráfego estava lento na Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 40 e 35 da pista sentido capital, por volta das 13h30, reflexo de uma queda de moto ocorrida no quilômetro 35, por volta de 11h30. Não há interdição de faixa, mas o tráfego permanece lento. As demais rodovias do Sistema, como a Via Anchieta, Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá), apresentam tráfego intenso, mas sem pontos de parada. O trânsito segue tranquilo nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, nos dois sentidos.