Boas intenções distorcidas

De boas intenções, como todos sabem, o inferno está cheio. O que talvez nem todos se deem conta é que o capeta, dono do pedaço, aproveita para distorcer e revirar as boas intenções que lá chegam. Não há melhor exemplo disso do que o sistema tributário brasileiro (nele incluído a seguridade social, cujo caráter de contribuição compulsória faz engrossar a carga tributária).

Assim como seus similares ao redor do mundo, nosso sistema é estruturado para transferir recursos de quem pode para quem não pode, de forma negociada e pela intermediação de governos, mas nada é socialmente mais regressivo, fiscalmente mais ineficiente e burocraticamente mais disfuncional do que o monstrengo nacional que aos poucos foi se formando. Se for verdade que o sistema tributário é impressão digital da sociedade (a ela se poderia adaptar o dito popular e afirmar “diz-me como tributas e te direi quem és”), não ficamos bem em nenhuma fotografia fiscal.

Texto recente dos economistas Bernard Appy e Marcos Mendes, publicado no Estado da última sexta-feira (http://bit.ly/20p1m5u), expõe com clareza e didatismo algumas das muitas injustiças e ineficiências que, em nome da desburocratização e da proteção aos mais pobres e a pequenos empreendedores, as regras tributárias acabam promovendo. Os autores apresentam alguns exemplos de legislações que resultam em contribuições diferentes para cidadãos com mesmas atividades e mesmos rendimentos, dependendo do regime fiscal em que se enquadram, beneficiando mais os de maior renda.

Caso emblemático é o dos regimes tributários especiais do Simples e do microempreendedor individual. Com o objetivo meritório de estimular a formalização, desburocratizar e reduzir os “custos de conformidade” – os gastos para o cumprimento das exigências tributárias e legais – dos pequenos negócios, a regra do Simples resultou em injustiças e ineficiências. Isso se deveu à ampliação do regime tanto para negócios maiores quanto para cada vez maior número de atividades profissionais. Concebido para pequenas empresas, o Simples hoje abarca empresas com faturamento de até R$ 3,6 milhões anuais (R$ 300 mil mensais) e há propostas no Congresso para elevar o limite a R$ 14,4 milhões por ano (R$ 1,2 milhão por mês).

Pesquisas mostram que o Simples tem produzido mais distorções do que benefícios, a custos elevados – em 2014, conforme o texto de Appy e Mendes, as renúncias dos regimes do Simples e do empreendedor individual somaram R$ 62,5 bilhões, o dobro do que se prevê arrecadar, anualmente, com a CPMF. A esse custo elevado, a formalização de empreendedores individuais ou pequenas empresas tem sido marginal e a ampliação dos limites de receita alcançam agora negócios grandes, para os quais a vantagem da simplificação tributária não se justifica.

Além disso, a tributação destinada a promover justiça e equilíbrio fiscal é, como outros pontos do sistema tributário, fator de concentração de renda. A peculiar – e única no mundo – regra de tributação do Simples, que substitui tributos de bases variadas por um único sobre o faturamento, beneficia empreendimentos que atuam em setores de maior rentabilidade, em detrimento dos de menor margem. Em termos práticos, segundo cálculos de Appy, o proprietário que retira R$ 2 mil por mês de negócio de menor margem é tributado no equivalente a 70% do que pagaria sob o regime normal, enquanto um que ganhe R$ 11 mil, mas em empreendimento de margem maior recolhe nem 30% do que deveria pagar na tributação normal.

O sistema ainda tira força das propostas de aumento das faixas de tributação do Imposto de Renda das pessoas físicas, como forma de elevar a arrecadação e reduzir injustiças fiscais – na alíquota máxima de 27,5%, tanto faz ganhar R$ 5 mil por mês ou R$ 1 milhão –, porque rendas mais altas, em especial as do trabalho, hoje se acobertam no Simples.