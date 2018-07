Boas perspectivas entusiasmam produtores A herança do auge do ciclo da produção do cacau ainda é forte no sul da Bahia, onde duas fazendas vêm se destacando no cultivo com o selo verde: a Vale do Juliana, em Igrapiúna, e a M. Libânio Agrícola, em Guandu. Juntas, possuem 800 hectares de cultivo de cacau certificados.