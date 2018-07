Boas práticas para produzir novilhos A Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP) trabalha na criação de normativa relacionada a boas práticas de produção, que regulamenta a produção do novilho precoce com base em padrões internacionais. O projeto tratará de aspectos da propriedade (infra-estrutura e manejo sanitário), até questões ambientais e sociais.