Boate Kiss divulga nota de pesar pela tragédia

Na nota, divulgada no site do estabelecimento na internet, a administração da boate afirma que a prioridade da casa é prestar atendimento aos sobreviventes do incêndio e auxiliar os familiares das vítimas fatais. "É isso o que está sendo feito com disponibilidade de informações e acompanhamento de equipe multidisciplinar (psicológicos, médicos, assistentes sociais, etc)", diz a nota.

A nota está assinada por Armando C. Neto, membro da administração do estabelecimento.

Segue a íntegra da nota:

"Comunicado Oficial

É com grande pesar que a Boate Kiss comunica a todos o acidente ocorrido em 26/01/2013.

Nesse primeiro momento, a prioridade da casa é prestar todo o atendimento necessário aos sobreviventes e familiares das vítimas fatais. É isso o que está sendo feito com disponibilidade de informações e acompanhamento de equipe multidisciplinar (psicológicos, médicos, assistentes sociais, etc).

Informamos ainda que nosso quadro de funcionários possui a mais alta qualificação técnica e estavam devidamente treinados e preparados para qualquer situação de contingência.

Nesse momento, nossas operações encontram-se suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, desde já nos colocamos a disposição das autoridades para prestar esclarecimentos que se façam necessários." (Guilherme Walteneberg - guilherme.waltenberg@estadao.com)