Boato leva PM a invadir morro do Vidigal, no Rio O boato de que uma facção rival havia tomado o controle do tráfico na Favela do Vidigal, em São Conrado, no Rio de Janeiro, levou a Polícia Militar (PM) a fazer uma operação no morro, hoje. Homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão Florestal e do 23º Batalhão (Leblon) ocuparam a favela, revistaram carros e apreenderam três motocicletas. Não houve confronto. De acordo com os moradores do Vidigal, não houve invasão de traficantes. Segundo eles, a situação no morro está tranqüila. A rotina na favela não foi alterada com a presença da PM. O tráfico no Vidigal é dominado pelo traficante identificado pela polícia como Noventa e Nove, ligado à facção Amigo dos Amigos (ADA), a mesma que comanda a venda de drogas na Rocinha. De acordo com a denúncia recebida pela PM, um grupo de traficantes do Comando Vermelho teria tomado os pontos de venda de drogas no morro no fim de semana. Hoje, nove dos dez mortos ontem num confronto entre policiais e traficantes do Morro da Lagoinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram enterrados em dois cemitérios da região. Depois das mortes, manifestantes cercaram o Hospital Municipal de Duque de Caxias. Houve tentativa de invasão e a instituição ficou interditada. Hoje, o hospital funcionou normalmente. De acordo com o 15º Batalhão da PM (Duque de Caxias), a situação no Morro da Lagoinha foi tranqüila hoje.