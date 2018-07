Boato no Twitter de cancelamento mobiliza PF Um boato dando conta do cancelamento da prova do Enem, veiculado na manhã de ontem no Twitter e desmentido pelo Ministério da Educação (MEC), foi o incidente mais grave registrado no País antes do início do exame, às 13h. A Polícia Federal foi acionada pelo MEC para investigar o boato. A informação falsa, segundo o MEC, partiu do perfil chamado Chora Minha Nega (@gui_pangua), às 10h08, com a hashtag #Enem2012Cancelado. Por e-mail, ele diz se chamar Guilherme e ter 20 anos. Ele alega que o boato partiu de outro perfil, Vovó da Fiel (@Vovo_Panico), postado às 2h12: "GALERA!!! Avisem os Amigos que o Enem foi cancelado... Descobriram uma fraude agora! #ENEMcancelado" (sic). Além disso, foram registrados problemas pontuais - como de alunos atrasados que tentaram entrar após o fechamento dos portões.