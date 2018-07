Boato sobre Obama ofusca 'prêmio' dos EUA Em meio a um boato que circulou ontem no Riocentro dando conta da vinda do presidente americano Barack Obama para a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, os Estados Unidos foram agraciados ontem com o "prêmio" Fóssil do Dia da Rio+20. A "distinção" é dada ao país que está trabalhando menos para que se chegue a um consenso no documento final do evento.