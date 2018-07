Bobinas de papel atrapalham trânsito na Marginal do Tietê

O motorista que passava pela Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco enfrentava congestionamento de pelo menos 2,5 km em razão do bloqueio da faixa da direita 150 metros após a passagem sob a Ponte das Bandeiras, na região centro-norte da capital paulista. No início desta madrugada, 15 bobinas de papel, cada uma pesando quase 1 tonelada, carga que vinha do Porto de Santos, caíram de um caminhão e se espalharam pela marginal. O motorista do caminhão estava bêbado e não percebeu de imediato a queda da carga, trafegando por mais quase 3 quilômetros. Ao fazer o teste do bafômetro, o condutor apresentou 4,1 mg de álcool por litro de ar expelido. O limite para que o motorista não seja autuado é de 0,11 mg. O condutor foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, da Casa Verde, e responderá criminalmente pela embriaguez ao volante. Por causa da solicitação da delegada da Casa Verde para que fosse realizada perícia no local do acidente, técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mesmo com os guinchos todos posicionados para retirar as bobinas, não puderam fazê-lo.