Bobsled se rebela e faz mudanças na perigosa pista de Whistler Dirigentes do bobsled decidiram ontem alterar o perfil de várias curvas da pista do complexo de Whistler - a mesma em que ocorreu o acidente que matou o georgiano Nodar Kumaritashvili, do luge, em treino para a Olimpíada de Inverno de Vancouver - seja mais segura. Ontem, as equipes de Croácia e Letônia do bobsled de quatro chocaram-se na pista durante treino livre. O mesmo havia ocorrido no sábado, na disputa do bobsled de dois.