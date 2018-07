Boca de urna em Salvador mostra ACM Neto com 52% e Pelegrino com 48% O candidato do DEM, ACM Neto, tem vantagem na disputa acirrada pela prefeitura de Salvador no segundo turno, mas aparece no limite do empate técnico com o candidato petista Nelson Pelegrino, apontou pesquisa boca de urna do Ibope divulgada neste domingo.