Boca de urna indica 2o turno entre Serra e Haddad em São Paulo

De acordo com o Ibope, no primeiro turno, Serra somou 30 por cento dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos. Ele fará o segundo turno com Haddad, que segundo o Ibope ficou com 29 por cento dos votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

Na terceira colocação, com 23 por cento dos votos, Celso Russomanno (PRB) deve ficar fora da disputa, depois de liderar a corrida na maior parte da campanha.

A eleição em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, era uma das mais indefinidas entre as principais capitais. Pesquisa Ibope, divulgada no sábado, véspera da eleição, apontou triplo empate entre Serra, Haddad e Russomanno com 26 por cento dos votos válidos. Pelo Datafolha, Serra tinha 28 por cento dos votos válidos, Russomano aparecia com 27 por cento e Haddad com 24 por cento.

Ainda de acordo com a boca de urna do Ibope, Gabriel Chalita (PMDB) terá 12 por cento dos votos.

Para a pesquisa encomendada pela TV Globo, o Ibope ouviu 6 mil pessoas na capital paulista neste domingo.

(Por Eduardo Simões)