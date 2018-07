Boca-de-urna mostra empate técnico entre Paes e Gabeira no Rio Os candidatos Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) aparecem em empate técnico na disputa da prefeitura do Rio de Janeiro, mostrou pesquisa de boca-de-urna divulgada neste domingo. De acordo com o levantamento feito pelo Ibope, Paes teve 51 por cento dos votos válidos, contra 49 por cento de Gabeira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Segundo o Ibope não é possível dizer, apenas com base na pesquisa, quem venceu a eleição no Rio. Foram ouvidos 6.000 eleitores. (Por Alexandre Caverni)