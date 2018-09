Boca-de-urna mostra vitória da oposição em eleição na Dinamarca A oposição liderada pelo Partido Social-Democrata deve vencer com folga as eleições parlamentares realizadas nesta quinta-feira na Dinamarca, com uma vantagem de pelo menos 91 representantes no Parlamento, que tem 179 cadeiras, revelou uma pesquisa de boca-de-urna nesta quinta-feira.