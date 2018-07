Boca-de-urna surpreende e dá vantagem a Livni em Israel A ministra do Exterior israelense, Tzipi Livni, lidera as pesquisas de boca-de-urna depois da eleição parlamentar de terça-feira em Israel, mas seu partido, o centrista Kadima, tem apenas dois deputados a mais do que o direitista Likud, o que impede qualquer projeção sobre quem irá governar o país. Uma guinada geral do Parlamento para a direita, porém, deve abalar as esperanças do governo Obama, nos EUA, de que uma nova coalizão israelense poderia fazer avanços na direção da paz com os palestinos e outros países árabes. Mas qualquer que seja o resultado --a ser confirmado provavelmente só durante a quarta-feira-- já configura um enorme triunfo para Livni, 50 anos, que tenta se tornar a primeira mulher a governar Israel desde Golda Meir, na década de 1970. Será também um constrangimento para o direitista Benjamin Netanyahu, do Likud, que passou meses como favorito. O Likud parecia rumar para uma vitória tranquila até que o governo do qual Livni participa iniciasse uma ofensiva de três semanas na Faixa de Gaza, o que lhe rendeu apoio popular, apesar da indignação internacional contra a morte de 1.300 palestinos. Pesquisas divulgadas por três canais de TV mostram que o Kadima se manterá próximo da sua atual bancada de 29 deputados (em um total de 120), com duas cadeiras a mais do que o Likud. Na sede da campanha do Kadima, os militantes aplaudiam e dançavam. Mas alguns analistas lembraram que os soldados, cujos votos podem eleger dois deputados, não foram contados nas pesquisas de boca-de-urna, e podem favorecer Netanyahu. Um canal fez uma divisão entre esquerda e direita, na qual a direita terá 64 cadeiras, contra 56 da esquerda. Isso pode inviabilizar a formação de um gabinete sob o comando de Livni, levando o presidente Shimon Peres a convidar Netanyahu para tentar formar uma coalizão. No geral, as pesquisas de boca-de-urna parecem confirmar uma guinada de Israel à direita. O partido do ultradireitista Avigdor Lieberman deve passar dos atuais 11 deputados para 14 ou 15, um crescimento ao qual alguns analistas creditam parte do mau desempenho do Likud. Mark Heller, analista estratégico da Universidade de Tel Aviv, disse que o bom resultado para Livni "mostra que muita gente na última hora se assustou com a ideia de Netanyahu ser primeiro-ministro". "Netanyahu sentiu os partidos de direita beliscando seus calcanhares e mudou seu próprio foco para a direita, para evitar (o avanço desses rivais), e portanto perdeu alguns votos no centro." Como já era esperado, nenhum partido conseguiu mais do que um quarto das 120 vagas do Parlamento, o que prenuncia várias semanas de negociações. Cerca de 12 partidos devem eleger deputados. (Reportagem de Dan Williams e Jeffrey Heller)