Boeing 787 Dreamliner faz primeiro voo comercial

O Boeing 787 Dreamliner fez o seu voo inaugural nesta quarta-feira. Construído a partir de materiais compostos de plástico e fibra de carbono, o avião já é considerado uma revolução no design de aeronaves.

Ele é o mais leve de seu tipo já produzido e usa 20% menos de combustível que os outros.

Apesar de problemas técnicos que atrasaram seu lançamento em três anos, o 787 Dreamliner já está sendo vendido mais rapidamente que seus antecessores.

Mas mesmo sendo um êxito para a indústria americana, o avião tem 25% de seu total produzido em indústrias britânicas.

A qualidade dos equipamentos e a expertise fez com que o setor de construção aeroespacial da Grã-Bretanha se tornasse o segundo no mundo, com 17% do mercado.

No ano de 2010, o o setor movimentou 23 bilhões de libras, R$ 64 bilhões, e criou quase 100 mil empregos no país.