Boeings que servem à Presidência serão aposentados A aposentadoria da dupla Sucatinha e Sucatão, os dois Boeings que servem à Presidência da República há mais de 30 anos, começa a ser encomendada na segunda-feira. Na Embraer, em São José dos Campos, o comando da Aeronáutica assina o contrato de compra de dois jatos EMB-190, na sofisticada versão Lineage 1000. Cada um custará US$ 40 milhões - o primeiro Lineage deve ser entregue até o final do ano. Os dois jatos ficarão a serviço da Presidência e serão usados no apoio ao Airbus 319, o Aerolula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.