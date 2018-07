BofA cita interesse chinês pela AL Investidores estão interessados em setores como mineração, bancário, agrícola e industrial na América Latina, segundo James Quigley, presidente para América Latina do Bank of America (BofA). Ele citou a demanda do Brasil por desenvolvimento de infraestrutura como exemplo de área que pode interessar aos chineses. Segundo Quigley, o Brasil "precisa de cerca de US$ 100 bilhões para a infraestrutura, mas o mercado local não dispõe desse valor.