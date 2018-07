Boi acumula alta de 18%

Os preços médios do boi gordo, calculados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP), tiveram valorização de 9,31% em maio e acumulam alta de 18,16% ao longo dos primeiros cinco meses deste ano. Na semana passada, as cotações da arroba subiram 3,64%. O aumento de preços reflete a baixa oferta de animais para abate, em todas as praças de negociação do País. Normalmente, nesta época do ano deveria estar ocorrendo o pico da safra, com maior disponibilidade de boi gordo para abate e, teoricamente, cotações nos patamares mais baixos do ano e indústrias podendo se programar em relação às suas escalas. Diante desse cenário, a expectativa é a de que os preços atinjam patamares ainda mais elevados a partir dos próximos meses. Já existe um consenso no mercado de que, em outubro, os preços teriam força para chegar aos R$ 90 por arroba, pelo menos. Há quem diga que os R$ 100 serão atingidos e até mesmo superados até o fim deste ano, já que a oferta tende a ser cada vez menor, mesmo com a entrada dos animais de confinamento. Por enquanto, frigoríficos seguem trabalhando com escalas curtas e incompletas, formadas, em grande parte, por lotes pequenos e de diferentes propriedades. Pecuaristas, por sua vez, continuam firmes e retraídos, pretendendo negociar em valores acima dos atuais, enquanto as pastagens forem capazes de continuar alimentando os animais. Para essa semana, os negócios devem continuar com volumes reduzidos, mesmo com os reajustes das indústrias.