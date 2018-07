Boi gordo: preços em queda

Os preços do boi gordo na Bolsa de Mercadorias e Futuros acumularam perda de 1,2% na semana passada. Os contratos com vencimento em fevereiro, que iniciaram a semana passada a R$ 81,60/arroba, fecharam o pregão de sexta-feira a R$ 80,65. O resultado do último dia de negócios da semana passada representou alta de 0,05% em comparação ao dia anterior, mas não reverteu a tendência de queda do mercado diante da pressão dos frigoríficos.

No mercado físico, a situação é semelhante. O indicador Esalq fechou a sexta-feira a R$ 80,51/arroba, queda de 0,48% em comparação ao dia anterior e perda acumulada de 0,47% ao longo da semana. Em algumas praças as cotações permaneceram estáveis durante a semana. Os frigoríficos têm escalas fechadas para cinco dias e, com o Carnaval, o volume de negócios ficou reduzido nos últimos dias. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 82, para pagamento a prazo e imposto a descontar.

Cautela é a palavra de ordem. Pecuaristas, frigoríficos e atacadistas compram só o necessário para os compromissos de curto prazo. Esperando por preços melhores, os produtores restringem a oferta e vendem o necessário para fazer caixa. Os frigoríficos, por sua vez, com estoques elevados e demanda em queda no atacado e no exterior, tentam pressionar os preços da arroba no mercado físico. Já os atacadistas compram cada vez menos, com a redução de consumo na ponta final diante dos elevados preços no varejo.