Boi orgânico: pesquisa para o setor

A Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO) encomendou a especialistas, a pedido de um grupo de pecuaristas do pantanal sul-mato-grossense, uma pesquisa sobre as principais diferenças entre a carne bovina convencional e a orgânica. ''Estamos apurando essas informações para ampliar o leque de consumo da carne bovina orgânica, em busca do ''consumidor responsável'''', diz o presidente da ABPO, Leonardo Leite de Barros. ''Este consumidor é o nosso foco.'' Segundo Barros, os resultados da pesquisa, que está em andamento, não serão abertos ao público, mas servirão única e exclusivamente como um reforço a mais na defesa dos alimentos orgânicos. PRODUZIDO NATURALMENTE Para o chefe da Embrapa em Campo Grande, Rafael Alves, é simples saber o que são alimentos orgânicos. ''Tanto os vegetais quanto os animais são produzidos naturalmente, sem nenhum defensivo ou recurso para forçar a precocidade que resultem na acumulação de resíduos prejudiciais à saúde.'' Um boi comum, por exemplo, chega à idade de abate aos 18 meses, enquanto o orgânico precisa de 3 anos. Para tratamentos, é permitida a utilização apenas de remédios homeopáticos e naturais. São essas e outras regras que tornam a carne orgânica 25% mais cara em relação à comum. Segundo Barros, a ABPO tem, hoje, 15 pecuaristas associados, proprietários de 22 fazendas com um total de 140 mil hectares destinados à pecuária orgânica, no Pantanal, na região conhecida como Nhecolândia, entre os municípios de Corumbá e Miranda. ''Produzimos, mensalmente, 350 bois orgânicos. É um bom começo'', diz Barros. Essa produção é unida com a de outra associação de Tangará da Serra (MT), e o resultado é o abate mensal de 2 mil a 3 mil bovinos orgânicos em Mato Grosso do Sul, segundo informou Flávio Saldanha, da empresa Friboi, que vende carne orgânica para as principais capitais, e até exporta para o Oriente Médio. ''É uma produção tímida, diante do potencial que temos pela frente'', diz Saldanha. ''O crescimento anual interno está em torno de 41%, e o externo ainda não calculamos porque há barreiras para as exportações, criadas depois da identificação de focos de febre aftosa no Estado.'' CAMPO DE IDÉIAS Regador original Engenhoca é ideal para regar plantas delicadas, como mudas de hortaliças A produtora rural de Joanópolis (SP) Fátima Maria Benedito Marques (foto) encontrou, numa apostila de produção orgânica de hortaliças, um jeito eficiente para regar as delicadas mudas de hortaliças de seu viveiro. "Regador comum não estava dando certo", diz ela, acrescentando que a força da água tirava a terra das bandejas e levava as sementes embora Para fazer o regador é necessário: Uma garrafa pet com a tampa Uma mangueira de chuveiro Um chuveirinho Fita isolante Modo de fazer Corte a base da garrafa pet Faça um pequeno furo na tampa, suficiente para encaixar, com aperto, a mangueira do chuveiro Para evitar vazamento de água e fixar a mangueira na tampa da pet, envolva-as com fita isolante Na outra extremidade da mangueira, instale o chuveirinho Deixe um reservatório de água sempre cheio, próximo ao local de uso Abasteça a garrafa pet e deixe-a sempre acima do chuveirinho, para a água descer por gravidade e regar as plantinhas