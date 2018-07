'Boi pirata vai virar churrasco do Fome Zero', diz Minc

"Acabou a moleza. Boi pirata vai virar churrasco do Fome Zero", anunciou nesta terça-feira, 24, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, ao divulgar a apreensão de 3.100 cabeças de gado da Estação Ecológica Terra do Meio, em Altamira, no Pará. Desde 2005, a área foi declarada de conservação e há um ano a Justiça determinou a saída dos criadores de gado do local. De acordo com Minc, os bois serão leiloados dentro de duas semanas. Veja também: Ministério vai leiloar 12.600 bois apreendidos na Amazônia Ações diárias que salvam o planeta Acompanhe a trajetória do desmatamento na Amazônia; abril teve mais desmate Leia a edição online da Revista da Amazônia Fórum: é possível salvar a floresta amazônica? Na Terra do Meio estão ainda outras 40 mil cabeças de gado, mas os fazendeiros já as estão retirando, com a transferência para propriedades legais, em São Félix do Xingu, visto que ficaram assustados com a apreensão dos 3.100 bois pertencentes ao fazendeiro Lourival Medrado Novaes dos Santos, da Fazenda Lourilândia. Esse fazendeiro tinha sido autuado e fora intimado pela Justiça a sair do local. Levando-se em conta que o valor médio de uma rês nelore - igual às apreendidas - é de R$ 4 mil, o prejuízo do fazendeiro é estimado em R$ 12 milhões, pelo menos. As outras 40 mil cabeças de gado que vinham sendo criadas ilegalmente em áreas invadidas na Terra do Meio pertencem a 17 fazendeiros diferentes. Destes, 15 já foram notificados. "Queremos que eles tirem o gado das áreas de preservação e o transfiram para fazendas legais", disse o ministro Carlos Minc. "Somos a favor do agronegócio. Queremos que eles atuem na legalidade, porque assim conseguirão riquezas para o Brasil. Na ilegalidade, serão combatido sem tréguas", afirmou Minc. De acordo com o ministro, os proprietários da Fazenda Lourilândia confiavam que não seriam importunados, apesar das ad vertências feitas anteriormente. Tanto é que nos dias 9, 10 e 11 vacinaram o gado. No curral de vacinação, foram encontrados pelos agentes 60 frascos de vacina contra febre aftosa - suficientes para 3 mil cabeças -, 10 fracos de vacina contra brucelose e 6 litros de vermífugos. Foram encontrados ainda 24 eqüinos, galinhas, porcos, cachorros e gatos. Minc informou que nesta terça-feira, 24, pela manhã uma grande operação do Ibama e da Polícia Federal fez o embargo da Fazenda Simonato, de 10 mil hectares, em Costa Marques, Rondônia. De acordo com Minc, houve derrubada da mata nativa no local. O proprietário tem 15 dias para retirar o gado de lá e levar para algum pasto regular. Caso contrário, também pode perder seu rebanho bovino. O ministro disse que a atividade ilegal tem contado com o beneplácito das autoridades políticas locais, o que torna um pouco mais difícil a atividade dos fiscais. Mas ele afirmou que entende o papel dos políticos. "Eles são mais sensíveis à pressão, porque estão no local. Então, a tendência é querer ajudar", disse. "Nosso papel, ao contrário, é evitar o desmatamento. Por isso, vamos usar a inteligência. Mexemos na cadeia produtiva e isso está fazendo efeito. Vai nos ajudar a combater o desmatamento". Num coro ao ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, Minc disse que o grande problema da Amazônia, hoje, é a falta de regularização fundiária. "Sem a regularização, não há política pública. Por isso, temos de resolver logo a questão fundiária", afirmou. No último dia 7, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Polícia Federal cumpriram o mandado de desocupação e apreenderam os bois de propriedade de Lourival Medrado Novaes dos Santos, da Fazenda Lourilândia, que já tinha sido notificado duas vezes para deixar o local. Bastou a apreensão do gado para que outros fazendeiros iniciassem a retirada dos bois daquela região. Dentro da reserva existem ainda 40 mil cabeças de gado para serem retiradas. O gado apreendido, de boa qualidade, e, inclusive, recém-vacinado, deve ser leiloado nas próximas duas semanas. O dinheiro arrecadado será destinado ao programa Bolsa Família. Atualizada às 19h40