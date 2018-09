Boia-fria tem doença rara que a impede sentir dor

O que para outras pessoas pode parecer uma bênção, Marina considera um castigo: "Não sou como as outras pessoas e isso incomoda. Tenho esperança de que os médicos me ajudem. Eu quero sentir dor." Com o marido, Givanildo Toledo, ocorre o contrário: ele é hemofílico e diz sentir dores demais.

Marisa tem os braços, pernas e costas marcados por cicatrizes. Os dedos das mãos estão deformados por queimaduras de quantas vezes tocou o fogo, panelas quentes ou água fervendo. "Eu não sentia nada, só percebia depois, quando saía a pele." De tanto queimar a língua, quase perdeu o paladar.

Marisa só descobriu que era diferente quando quebrou o tornozelo, aos 8 anos. Ela sente as sensações de frio e de calor, mas o sol quente não a incomoda. Encabulada, confessa não sentir prazer no ato sexual. No Hospital das Clínicas de São Paulo, uma equipe médica se debruça sobre seu caso e de outros três pacientes. Os exames feitos por Marisa - quase 70 - foram enviados para especialistas na Inglaterra. De acordo com o neurologista Daniel Ciampi de Andrade, ela e os outros pacientes são portadores de uma doença nas fibras nervosas responsáveis por acionar o mecanismo da dor - uma defesa do organismo. Recentemente, pesquisadores identificaram o gene que produz a substância responsável pela dor, mas ainda não se sabe se é possível a reversão de casos como o de Marisa.