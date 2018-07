Boko Haram enfrenta soldados de Camarões em ataques na fronteira

Sob pressão da Nigéria para fazer mais para combater os insurgentes islâmicos, Camarões já alocou mais de mil soldados ao longo de sua remota fronteira.

A Nigéria acredita que o Boko Haram que usar Camarões como uma base em seus esforços para montar um Estado islâmico. O grupo já matou milhares na insurgência de cinco anos e recentemente bombardeou alvos que eram considerados relativamente seguros, como o centro comercial nigeriano Lagos e a capital Abuja.

O coronel Felix Nji Formekong, comandante regional militar camaronense, confirmou à Reuters por telefone que quatro soldados foram mortos em confrontos com guerreiros do Boko Haram no vilarejo de Bargaram, sem dar mais detalhes.

Um soldado baseado na área que pediu anonimato pois não tem autorização para falar com a imprensa disse que outros 13 de seus colegas desapareceram após o ataque, que ocorreu no fim da noite.

(Reportagem de Tansa Musa)