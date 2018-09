'Bola de fogo' mata 1, fere 7 e destrói casas na Argentina

"Uma bola de fogo que vinha do céu." É a descrição dos moradores de Monte Grande, distrito do município de Esteban Echeverría, na Grande Buenos Aires, sobre a luz que ofuscou dezenas de pessoas ontem, às 2 horas. Em seguida, eles ouviram uma forte explosão, que matou uma pessoa e feriu outras sete.

Até a tarde de ontem, as autoridades ainda não haviam encontrado uma explicação para a explosão. No entanto, astrônomos argentinos não descartavam que poderia se tratar de um pequeno meteorito, do tamanho de uma bola de futebol ou de um televisor. A divulgação de duas fotografias amadoras, que mostram de forma difusa o clarão no céu, aumentou as especulações sobre o caso. Por precaução, as autoridades enviaram uma equipe para medir os níveis de radiação.

Segundo relatos de moradores, duas casas e um estabelecimento comercial ficaram completamente destruídos após a explosão, que também atingiu três veículos, deixando-os com as rodas para cima. O estouro rachou vidros em um raio de 400 metros. "Parecia uma cena de bombardeio", contou um morador.

O morador Fabián Siqueira, que teve o braço ferido na explosão, explicou aos canais de TV portenhos que acordou com um forte barulho. "Logo depois, a casa havia caído e eu estava coberto de escombros."

Incógnita. A diretora do Planetário de Buenos Aires, Lucia Sendon, classificou o fato de "uma incógnita". "Seria necessário encontrar algum vestígio, se isso fosse o resultado de um meteorito. As probabilidades de que uma coisa assim aconteça são baixas, mas existem", afirmou.

Outras hipóteses indicavam que poderia ser o resto de algum satélite ou de um outro tipo de "sucata espacial". "No entanto, não devem ser restos do satélite americano que caiu na madrugada do sábado sobre o Oceano Pacífico, já que isso ocorreu 48 horas antes da explosão em Esteban Echeverría", declarou Mariano Ribas, coordenador de astronomia da mesma instituição.

A hipótese de uma explosão de gás dentro das casas foi descartada, já que os botijões que estavam nas residências foram encontrados intactos entre os escombros.

"Não foi uma explosão de gás", afirmou o chefe dos bombeiros, Guillermo Pérez. Além disso, as forças de segurança que fizeram o cordão de isolamento ao redor da área afetada destacaram que a explosão ocorreu "na parte de trás das casas e do lado de fora delas".