Bola é chamado por juíza em Fórum de Contagem-MG A juíza Marixa Rodrigues chamou o réu Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, à sala do júri por volta das 16 horas desta segunda-feira, 22, no Fórum Pedro Aleixo, em Contagem (MG). Bola aparentava nervosismo. Também já foram sorteados os jurados do Conselho de Sentença, que é formado por quatro homens e três mulheres. Logo após, teria início o interrogatório da delegada Ana Maria Santos. Bola é acusado de matar e sumir com o corpo de Eliza Samudio, ex-amante do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza.