Bola recebe alta de hospital em Minas Gerais

De acordo com a direção da UAI, Bola chegou à unidade por volta de uma hora da madrugada, queixando-se de dores no peito. Ele foi atendido por uma cardiologista e, embora um eletrocardiograma houvesse indicado princípio de enfarte, as alterações não foram significativas. Exames de sangue também não mostraram alterações e o de troponina, enzima que indica problemas cardíacos, deu negativo.

Portanto, o detento voltou para a Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, onde está detido acusado de envolvimento no desaparecimento e morte de Eliza Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno.

A avaliação da equipe médica da unidade é de que as dores no peito relatadas pelo paciente tenham sido provocadas por outros motivos. Além de ser asmático, o ex-policial se exercita bastante na penitenciária, o que pode ter provocado dores musculares, ou o problema pode ter ainda de origem gástrica. Diante desse quadro, ele ficará em observação, não sendo necessária a internação.