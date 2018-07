Bola se diz inocente e nega plano para matar juíza

Hoje, o ex-policial foi ao fórum de Contagem para participar de audiência do processo a que responde pelo assassinato do carcereiro Rogério Martins Novelo, em maio de 2010, pouco mais de um mês antes do desaparecimento de Eliza, cujo corpo nunca foi encontrado. Durante seu depoimento, Bola, que é suspeito de pelo menos mais um assassinato, chorou e alegou inocência.

A informação de que o ex-policial estaria planejando a morte de Marixa, além do delegado Edson Moreira, que coordenou as investigações em torno do desaparecimento de Eliza, foi dada por um outro detento da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde Bola, Bruno, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, e Sérgio Rosa Sales aguardam julgamento. Na audiência, a magistrada impediu informações sobre o caso de Eliza no plenário, já que se trata de um processo sem relação com o caso. Marixa atualmente anda com escolta.