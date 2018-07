BOLACHA INÉDITA Anelis Assumpção lança, em apresentação hoje (6), no Sesc Pompeia, o compacto em vinil da música 'Not Falling' - faixa que foi produzida pelo multi-instrumentista americano Victor Rice. Anelis fecha o repertório com músicas de seu disco ainda recente: 'Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa'. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (6), 21h. R$ 5/R$ 20.