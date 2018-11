Boletim aponta 'hálito etílico' em deputado acidentado

O advogado da família de um dos mortos no acidente protocolou pedido de cassação do mandato do parlamentar na Assembleia Legislativa. Mesmo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por excesso de multas, Carli Filho se envolveu no acidente que deixou dois mortos na madrugada de quinta-feira. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transferido no domingo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado do Paraná informou que a colisão aconteceu em uma esquina, quando o veículo dirigido pelo deputado se chocou contra um carro. Os dois ocupantes do automóvel atingido pelo veículo do parlamentar, Gilmar Rafael Souza Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos, morreram no local.