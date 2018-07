Boletim médico diz que Oscar Niemeyer passa bem

"Niemeyer está lúcido, respira sem a ajuda de aparelhos e se alimenta normalmente", afirma Gjorup no boletim. Segundo familiares, o arquiteto deve receber alta ainda nesta semana.

Responsável por projetos como a construção de Brasília (em parceria com Lúcio Costa) e o sambódromo do Rio, o arquiteto mundialmente famoso vai completar 105 anos no dia 15 de dezembro. Apesar da idade, ele ainda frequenta o escritório de arquitetura e, em fevereiro, chegou a visitar o sambódromo carioca em duas ocasiões, para conhecer as reformas promovidas sob sua supervisão.

Em maio, Niemeyer permaneceu internado por 16 dias no Samaritano, devido a um quadro de pneumonia e desidratação. Em abril de 2011 o arquiteto foi vítima de uma infecção urinária, que provocou sua internação no mesmo hospital durante 12 dias.