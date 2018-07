Bolívia decreta estado de sítio em Pando

O ministro da defesa da Bolívia, Walker San Miguel, anunciou, na noite desta sexta-feira, a decretação de estado de sítio no Departamento (Estado) de Pando, onde morreram pelo menos 14 pessoas nos confrontos na quinta-feira. "Declaramos o estado de sítio em Pando, como nos autoriza a lei", disse ele. "Durante o período de estado de sítio, estao proibidas reuniões com mais de três pessoas, entre a meia-noite e às 6h00 da manhã. Discotecas e restaurantes também não poderão funcionar nesse horário. Todos estão proibidos de usar armas de fogo, branca ou qualquer explosivo, podendo ser presos. As reuniões políticas também estão proibidas. As Forças Armadas têm ordem de deter qualquer pessoa que não respeite o estado de sítio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.