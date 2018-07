Bolívia: Produtor brasileiro de soja teme invasões de terras

O diretor da Associação Nacional de Produtores de Soja da Bolívia (Anapo), o paranaense Nilson Medina, disse à BBC Brasil que os produtores brasileiros no país estão preocupados com possíveis invasões de terras, diante do agravamento da crise boliviana. "Todo mundo que tem propriedade aqui está preocupado. A situação é extremamente grave", disse. "A única forma que a gente tem de se proteger é trabalhando, produzindo a terra. Por isso, estamos dentro da lei e da constituição (que afirma que terras produtivas não serão afetadas por possíveis reformas)". Segundo ele, o Brasil poderia ajudar "influenciando" a política do governo do presidente Evo Morales. "Evo poderia sair do barco de Chávez e entrar no barco do Lula. Seria melhor para todos", disse. Medina é também é vice-presidente da Câmara de Comércio Boliviana-Brasileira. Ele disse ainda que os confrontos podem se agravar, se o governo Morales não rever a nova constituição do país e desistir dos cortes no repasse de verbas do setor petroleiro país - do chamado IDH (Imposto Direto de Hidrocarbonetos). "Se o governo impor essa constituição, como já está impondo, e se não mudar a questão do IDH, ocorrerão mais confrontos. E as conseqüências são imprevisíveis", afirmou. Constituição A nova constituição boliviana foi aprovada no ano passado, com maioria da situação, mas resistência da oposição. A carta magna trata, entre outras questões, da reforma agrária. Por sua vez, o governo afirma que os recursos dos cortes no IDH são usados para pagamento de benefício a aposentados. Mas a oposição alega que é um "confisco" nas verbas das regiões. Medina estima que só no departamento (estado) de Santa Cruz vivam entre 250 a 300 proprietários brasileiros de terras, no setor agropecuário. Outros produtores rurais do Brasil concentram-se nos departamentos de Beni e Pando. Em Pando, na fronteira com o Acre, esta semana, na quinta e sexta-feiras, 15 pessoas morreram nos enfrentamentos com pedras, paus e balas, levando o governo Morales a decretar o estado de sítio na região. "Se a situação ficar ainda mais complicada, poderá haver retorno dos brasileiros que vivem aqui para o Brasil", disse o produtor rural. Nos últimos dias, aumentou a presença de brasileiros no Consulado do Brasil em Santa Cruz de la Sierra. Na sexta-feira, a fila continuava mesmo depois do fim do horário do atendimento ao público. A maioria, como contou o vice-cônsul, Claudio Bezerra, queria preencher a formalidade do consulado - chamada matrícula consular - com a qual a representação brasileira pode localizar os residentes no país, em caso de emergência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.