Boliviano é morto a tiro na zona leste de São Paulo O boliviano Luiz Júlio Aruquipa Limach, de 29 anos, foi morto a tiro, por volta das 23h30 de ontem (22), dentro de uma casa localizada na região da Penha, zona leste de São Paulo. O boliviano Policarpio Apaza Rodrigues, de 36, foi baleado e internado no Hospital Municipal Dr. Alípio Corrêa Neto, em Ermelino Matarazzo Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por moradores do bairro e, quando chegaram ao local, encontraram Limach morto. Não se sabe ainda quem atirou contra os dois estrangeiros. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial (DP), da Penha. Pelo que a perícia apurou no local e como aparentemente nada foi levado da residência, acredita-se em acerto de contas. Até as 4 horas de hoje, a Polícia Civil não tinha informações sobre os antecedentes criminais das vítimas.