Boliviano é preso em SP por trabalho escravo

O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) chegou até Gregório por meio de denuncia anônima. Quando chegou na residência do detido, três homens bolivianos, dois deles com situação regular no Brasil, trabalhavam na confecção de vestuários femininos. As peças eram vendidas para lojas no bairro Bom Retiro.

Gregório foi indiciado por redução a condição análoga à de escravo, frustração aos direitos trabalhistas e omissão do registro em carteira. A embaixada boliviana foi contatada para auxiliar o boliviano em situação irregular no país. O DPPC irá investigar quem comprava a mercadoria ilegal.