Bolivianos participam de festival de briga de rua

Bolivianos saíram às ruas da cidade de Macha para seu próprio Clube da Luta, o festival de Tinku.

A praça central de Macha foi transformada em um ringue improvisado, com trocas de socos e muito sangue.

Não se sabe a origem do festival, mas alguns acreditam que venha de disputas entre comunidades na antiguidade, ou da era colonial, ou ainda, que se trata de uma oferenda de sangue para a Mãe Terra.

Seja qual for a origem, membros de clãs rivais se enfrentam no festival, que é regado a muito álcool. Neste ano, dois fazendeiros morreram e vários ficaram feridos, apesar da presença policial para evitar que as brigas saiam do controle.

Muitos participantes amarram pedras em suas mãos para dar mais força aos socos.

Apesar da violência, muitos moradores da região acreditam que se trate apenas de uma tradição.