Bolo recria figura de mulher em tamanho natural

Uma americana encomendou um bolo representando sua figura em tamanho natural para celebrar dez anos de casamento, no Texas. Chidi Ogbuta afirmou que o bolo era seu sonho desde que era criança. "Cresci na Nigéria e sempre quis ter uma boneca que tivesse minha aparência. Como isso não aconteceu, eu pedi o bolo", disse. O confeito, de 1,65m de altura, pesava 180 kg. A confeiteira Nikki Jackson, da confeitaria Absolutely Edible Cakes, usou 200 ovos e 7,5l de amaretto na preparação. "Eu ignorei as ligações de Chidi no começo, não achava que conseguiria fazer o bolo", disse Jackson. Com a persistência de Ogbuta, a confeiteira cedeu e decidiu encarar o desafio. Jackson disse que planejou o bolo durante duas semanas e trabalhou direto durante mais de 18 horas para terminá-lo. Grande demais No entanto, ela afirma que a parte mais difícil veio depois de terminar o trabalho de cozinha. "Difícil foi tirar o bolo da confeitaria. Tivemos que tirar a moldura da porta para conseguir passar", conta Jackson. Nikki Jackson contou com o trabalho de um escultor para preparar a cabeça e os braços do bolo, feitos em argila. Segundo ela, Ogbuta ficou satisfeita com o resultado e até chorou de emoção. "Ela disse que o sonho dela tinha se realizado", disse.