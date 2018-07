Bolsa do Japão fecha praticamente estável, com queda de 0,04%

O mercado japonês reduziu perdas maiores verificadas ao longo do pregão. A recuperação ocorreu com as notícias de que a empresa Renesas Electronics retomaria as operações em sua fábrica de chips para automóveis.

Na semana,o Nikkei acumulou uma alta de 0,9 por cento.

Em Seul, o índice Kospi também encerrou a sexta-feira em relativa estabilidade, com queda de 0,03 por cento, aos 2.197, 82 pontos.

Na China, a bolsa de Xangai terminou o dia com queda de 0,5 por cento, aos 3.010,5 pontos, com os investidores realizando lucros depois da alta de 0,7 por cento verificada na quinta-feira. A bolsa de Hong Kong está fechada por conta do feriado.