Bolsa do Japão lidera baixa em dia misto para mercados na Ásia O Japão liderou as quedas nos mercados acionários da Ásia nesta quinta-feira, depois que o iene atingiu o nível mais alto em cinco meses ante o dólar, com investidores fugindo do risco por preocupações sobre a saúde da economia global. Outras bolsas da região terminaram o dia em alta.