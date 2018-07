BOLSA EUA-Mercado fica estável, perto da máxima em 5 meses

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,10 por cento, para 12.449 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,03 por cento, para 1.292 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,31 por cento, para 2.710 pontos.

O mercado acionário têm apresentado uma melhor performance diante da agitação na Europa devido à crise das dívidas soberanas. É uma mudança expressiva em relação a quatro meses atrás, que ocorre conforme investidores consideraram em suas análises dados sobre a economia norte-americana, além de sustentarem uma visão otimista sobre os balanços corporativos.

Wall Street se recuperou de perdas registradas mais cedo nesta quarta-feira motivadas por um alerta da Fitch de severas repercussões, incluindo um possível colapso do euro na ausência de medidas do Banco Central Europeu.

A notícia da Fitch fez com que o euro caísse para seu menor nível em 16 meses contra o dólar, o que normalmente teria causado perdas maiores para as ações.

"Os Estados Unidos estão sendo vistos claramente como um porto-seguro, não somente para investir em renda fixa como também para ações", disse Ken Polcari, diretor administrativo da ICAP Equities em Nova York.

"Continuamos falando sobre as mesmas coisas, mas tem sido assim por oito, nove meses... Odeio dizê-lo, mas é quase como se as pessoas fossem imunes a isso agora".

O índice S&P 500 se recuperou para fechar o pregão com poucas mudanças, continuando o recente descolamento do mercado norte-americano do europeu.