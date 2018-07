BOLSA EUA-S&P 500 tem pior semana desde junho; bancos pesam

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, teve variação positiva de 0,02 por cento, para 13.328 pontos. O índice Standard & Poor's 500 caiu 0,30 por cento, para 1.428 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq recuou 0,17 por cento, para 1.093 pontos.

O S&P 500 encerrou pouco acima de sua média-móvel de 50 dias, apenas o suficiente para evitar entrar no fim de semana com uma bandeira vermelha flamulando sobre o mercado.

Apesar de dados encorajadores divulgados na semana, o S&P 500 caiu 2,2 por cento no período, registrando seu pior desempenho semanal desde o período encerrado no primeiro dia de junho. O Dow Jones perdeu 2,1 por cento no acumulado, e o Nasdaq, 2,9 por cento.

As ações do Wells Fargo caíram 2,6 por cento, para 34,25 dólares, e as do JPMorgan Chase & Co perderam 1,1 dólar, para 41,62 dólares, enquanto aumentam as preocupações sobre sua baixa margem líquida de juro, que poderia diminuir ainda mais se o Federal Reserve, banco central norte-americano, manter suas taxas de juros próximas de zero.

Um dia de negociações sem brilho foi registrado em Wall Street mesmo com o Wells Fargo e o JPMorgan reportando lucro recorde.

"As ações do setor bancário fazem parte de um grupo que teve um bom avanço neste ano até agora", avaliou o diretor de operações da ICAP Equities em Nova York Ken Polcari. A orientação é de cautela, então as pessoas estão tirando seu dinheiro das negociações", completou.

Os resultados corporativos desta sexta-feira provocaram uma onda de liquidações em outros papéis do setor bancário. O índice do setor financeiro no S&P, com baixa de 1,4 por cento, obteve o pior desempenho entre os 10 principais setores do indicador.

As expectativas são baixas para a temporada trimestral de balanços. Os lucros devem cair 3 por cento em relação aos anunciados há um ano.

Mais cedo na sessão, o mercado recebeu bem dados da pesquisa Thomson Reuters/Universidade de Michigan, que apontou que a confiança do consumidor norte-americano avançou inesperadamente em outubro para o maior nível em cinco anos.

(Reportagem de Leah Schnurr)