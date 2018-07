BOLSA EUA-Temor sobre economia dos EUA e crédito derruba Wall St As bolsas de valores norte-americanas fecharam em forte queda nesta quinta-feira, diante do aperto no crédito e dos fracos dados econômicos, que colocaram foco no árduo futuro previsto para a economia dos EUA, independentemente da aprovação do pacote de 700 bilhões de dólares. O índice Dow Jones tombou 3,22 por cento, a 10.482 pontos. O Standard & Poor's 500 mergulhou 4,03 por cento, a 1.114 pontos. O Nasdaq despencou 4,48 por cento, para 1.976 pontos. Temores de que a economia pode entrar em recessão, cortando ainda mais os lucros corporativos, justificaram as quedas. Dados sobre o número de pedidos de auxílio-desemprego, que atingiram a máxima em sete anos, pintam um cenário tenso, à medida que um relatório mostrou uma forte queda nos pedidos industriais em agosto. "É quase uma tempestade perfeita e está começando a chegar a aqui", afirmou Alan Lancz, presidente da Alan B. Lancz & Associates, acrescentando que os dados fracos expuseram a extensão do dano vindo dos mercados de crédito. Isto acrescentou a ansiedade com o destino do plano de resgate do governo, que o Senado aprovou na quarta-feira após o Câmara rejeitar a sua forma original. Uma segunda votação da Câmara dos Deputados deve ocorrer na sexta-feira. Os preços do petróleo caíram mais de 4 por cento com as turbulências financeiras elevando as preocupações com a demanda por combustível e metais preciosos recuaram com a valorização do dólar. "Existe um grande temor de que a lei não seja aprovada, que está pesando sobre o mercado, e ao mesmo tempo nós estamos vendo as commodities despencando", afirmou Angel Mata, diretora-gerente de operações com ações listadas da Stifel Nicolaus Capital Markets.