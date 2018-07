BOLSA EUA-Wall St recua com preocupação sobre crédito e economia As bolsas norte-americanas fecharam em queda nesta quarta-feira com o aperto dos mercados de crédito, e dados econômicos desanimadores mantiveram os investidores em cautela antes de o Senado votar um plano de resgate renovado, que foi inicialmente rejeitado pelos parlamentares. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,18 por cento, para 10.831 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,07 por cento, para 2.069 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,45 por cento, para 1.161 pontos. As operações foram voláteis durante o dia após Wall Street registrar o seu melhor desempenho em seis anos, e os investidores se preocuparam sobre a eficiência do pacote de ajuda de 700 bilhões de dólares nos Estados Unidos em uma recessão. Os investidores descarregaram as ações de tecnologia, indústria e energia, incluindo os termômetros econômicos General Electric, que recuou quase 4 por cento, e a fabricante de máquinas pesadas Caterpillar, que perderam 4,5 por cento. No final do dia, as ações do GE devolveram parte da forte queda depois que o investidor Warren Buffett afirmou que planeja injetar 3 bilhões de dólares na conglomerado industrial, mas os ganhos não duraram. Mas o principal foco dos investidores é o destino do pacote de socorro, que deve ser votado no Senado ainda nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados chocou os mercados votando contra uma versão anterior do pacote, na segunda-feira. "Fé cega não funciona desta vez após a decepção de segunda-feira", afirmou Andre Bakhos, presidente da Princeton Financial Group. "As pessoas estão cautelosas e eles não confiam que o plano de ajuda será uma solução definitiva. E não será."