BOLSA EUA-Wall St sobe com esperança de ajuda à AIG As bolsas norte-americanas se recuperaram nesta terça-feira depois da maior queda em sete anos, com o otimismo crescente de que as autoridades norte-americanas podem financiar uma ajuda à seguradora AIG . O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,30 por cento, para 11.059 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,28 por cento, para 2.207 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,75 por cento, para 1.213 pontos. Uma notícia no final da sessão de que o Federal Reserve estaria considerando um empréstimo para a AIG impulsionou o mercado. As ações tinham caído depois de o banco central norte-americano desapontar os investidores não cortando as taxas de juros como era esperado. No final, as ações financeiras lideraram os ganhos do mercado após a Bloomberg noticiar um possível envolvimento do Fed na ajuda para a AIG. A seguradora teve sua avaliação de crédito rebaixada na segunda-feira, acrescentando preocupações sobre a sua habilidade de conseguir capital para ajudar a enfrentar as suas perdas de crédito Elevando o otimismo, uma fonte afirmou à Reuters que o Barclays irá comprar a unidade de corretagem norte-americana do Lehman Brothers, que pediu proteção contra falência na segunda-feira e ajudou a iniciar uma fuga global dos mercados de capitais. O Federal Reserve manteve a sua taxa básica de juro inalterada nesta terça-feira, optando por aliviar os mercados financeiros provendo liquidez em lugar de cortar os juros. "Existe uma certa confiança voltando ao mercado com a AIG e, tomara, nós tenhamos visto o pior", afirmou Giri Cherukuri, líder de operações da OakBrook Investments LLC. "Há notícias de ajuda para a AIG e notícias de que o Lehman está vendendo uma de suas unidades, levando a uma reação positiva do mercado." (Reportagem de Kristina Cooke)