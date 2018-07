Bolsa Família será antecipado em Itajaí-SC Os beneficiários do Programa Bolsa Família em Itajaí, Santa Catarina, vão receber adiantado o pagamento do recurso, segundo informações da prefeitura da cidade. O pagamento, que será feito no dia 11 de dezembro, foi liberado graças a uma determinação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, em virtude da enchente no Estado. O pagamento aos beneficiários era efetuado de acordo com o calendário operacional da Caixa Econômica Federal (CEF), conforme o Número de Identificação Social (NIS), correspondendo às datas específicas de cada seqüência de cartão. Com os problemas causados pela enchente no município, a Coordenação do Programa Bolsa Família orienta as famílias beneficiadas a receber o benefício nas lotéricas. Os beneficiários que perderam o cartão devem registrar um Boletim de Ocorrência e levá-lo à sede da Secretaria de Assistência Social, à equipe do Bolsa Família, onde receberão um protocolo de encaminhamento que deve ser entregue na CEF para retirada do dinheiro do programa. Neste encaminhamento constarão informações como o nome do responsável legal, RF, CPF, Número de Identificação Pessoal (NIP), código domiciliar do Cadastro Único do Governo Federal, filiação, endereço da família beneficiária e em anexo, o xerox do CPF e do RG do beneficiário. Previsão do tempo Os próximos dias em Santa Catarina devem ser de tempo firme, segundo previsão do Centro de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia do Estado (Ciram). Porém, uma massa de ar frio que se desloca para o oceano vai favorecer a entrada de umidade na Grande Florianópolis, no baixo Vale do Itajaí e no litoral norte. Estas regiões ficam com possibilidade de chuva isolada, de fraca intensidade no período noturno e no início do dia, mas não correm riscos de serem atingidas com inundações, segundo o Ciram. Essa massa de ar frio chegou após a passagem de uma formação do ciclone extratropical no oceano, ao largo do litoral sul, que mudou o padrão de tempo nesta semana em Santa Catarina.