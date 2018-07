Bolsa garante estudos para salvar freixos Cientistas de Ohio (EUA) estão perto de vencer a batalha para salvar o que resta dos freixos (árvores da mesma família da oliveira) da América do Norte. Eles receberam US$ 1,4 milhão do governo para continuar a desenvolver árvores resistentes ao devastador Agrilus planipennis, besouro cujas larvas se alimentam da casca interna dos freixos, prejudicando o transporte de nutrientes. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS